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دولي

الاحتلال يعلن بدء مناورة (العلم الأزرق) بمشاركة عدة دول

الاحتلال يعلن بدء مناورة (العلم الأزرق) بمشاركة عدة دول
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن المناورة الدولية المعروفة باسم (العلم الأزرق) ستبدأ يوم الأحد المقبل.

وأضاف، أن المنطقة الجنوبية ستشهد نشاطاً جوياً مكثفاً للطائرات الحربية، انطلاقاً من قاعدة (عوفدا) الجوية بالقرب من إيلات، مشيراً إلى أن المناورة ستشارك فيها أحدث الطائرات الحربية.

وستمتد مناورة (العلم الأزرق)، التي تشارك فيها عدة دول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا والهند واليونان، من 17 تشرين أول/ أكتوبر وحتى نهاية الشهر الحالي.

وأعلن جيش الاحتلال، الثلاثاء الماضي، أن الطائرات المشاركة في المناورة، هبطت في إسرائيل بإطار استعداداتها للتدريبات.

وأضاف: أن القوات الجوية المشاركة "ستتدرب على سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك التعامل مع التهديدات الجوية وأرض- جو، والطيران على طريق غير مألوف، وغيرها".

وأعلن عن مناورة (العلم الأزرق) للمرة الأولى عام 2013، بواقع مرة كل عامين، بمشاركة قوات جوية دولية، وتعتبر هذه المرة الخامسة التي تنظم فيها إسرائيل المناورة منذ الإعلان عنها.

من جانبه، قال عميكام نوركين، قائد سلاح الجو في جيش الاحتلال: "نعيش في بيئة شديدة التعقيد تتزايد فيها التهديدات من جهة غزة ولبنان وسوريا وإيـران".

واعتبر في تصريحات للصحفيين، "إجراء المناورة الدولية (العلم الأزرق) في هذه الظروف مع استمرار النشاط العسكري العلني والسري على كافة الجبهات له أهمية استراتيجية قصوى".

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