الصحة بغزة: 7 حالات وفاة و407 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح الجمعة، تسجيل 7 حالات وفاة، و407 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و1223 حالة تعافي بعد إجراء 1995 فحص مخبري.وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن إجمالي تراكمي المصابين بلغ 179437 إصابة، والحالات النشطة 10594 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 167343 حالة، والوفيات 1500 حالة.وبينت الوزارة، أن عدد الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 214 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 136 حالة.أما عن التطعيمات، فقد بلغ عدد الجرعات التي وصلت إلى القطاع 768590 جرعة، وبلغ إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 463264 شخص.