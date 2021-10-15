المرور بغزة: ثلاث إصابات في 11 حادث سير خلال 24 ساعة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة، اليوم الجمعة، تسجل دائرة حوادث الطرق، 11 حادث سير خلف ثلاث إصابات خلال 24 ساعة الماضية.أما عن حالة الطرق صباح اليوم، تشهد شوارع القطاع حركة مرورية هادئة نسبيا على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.ونوهت شرطة المرور، إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعيةً السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.وأكدت على تحويل شارع عزالدين القسام الممتد من شارع عمر المختار جنوبًا حتى شارع الوحدة شمالًا ليصبح باتجاهين بدلا من اتجاه واحد حتى مفترق الشفاء.وأشارت إلى إغلاق كلي لشارع الجلاء من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوا وحصري، بسبب أعمال إزالة برج الجوهرة.وأضافت أنه تم تخصيص شارع اليرموك من تقاطع عمر المختار "أبو خضرة" حتى تقاطع مفترق مسجد أبو أيوب الأنصار شمالا للسير باتجاه واحد من الجنوب باتجاه الشمال.