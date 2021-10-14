جبارين: جاهزون لصفقة تبادل بشروط المقاومة والاحتلال غير مستعد لدفع الثمن

رام الله - دنيا الوطنأكد زاهر جبارين، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مسؤول ملف الأسرى فيها، أن معركة الأسرى داخل سجون الاحتلال ستبقى متواصلة ما دام هناك احتلال على أرض فلسطين.وقال جبارين خلال لقاء عبر قناة (الميادين)، مساء اليوم الخميس: "جاهزون لعقد صفقة تبادل على غرار صفقة وفاء الأحرار وفق شروط المقاومة، ولن نترك أسرانا داخل السجون مهما كلف ذلك من ثمن".وأضاف جبارين: "الاحتلال حتى الآن يراوغ في إبرام أي صفقة تبادل أسرى جديدة، وغير جاهز لدفع الثمن الحقيقي المطلوب لما تملكه المقاومة من أوراق".وأشار إلى أن الاحتلال والوسطاء يعرفون جيدا شروط المقاومة لتنفيذ صفقة تبادل جديدة، منوهًا إلى أن "الكرة في ملعب الاحتلال".وتابع: "لدينا هدفان استراتيجيان أولهما كنس المحتل بشكل نهائي والثاني تحرير الأسرى".معركة الأسرىولفت جبارين إلى أن معركة الأسرى داخل السجون ستبقى متواصلة ما دام هناك احتلال على أرض فلسطين.وأكد على أن حماس ستبقى العمود الفقري للمقاومة والجهاد داخل السجون ولا يمكن أن تسمح بالاستفراد بأي فصيل من فصائل المقاومة الفلسطينية.وقال: "لن نسمح للمحتل بأن يجر الحركة الأسيرة لمعركة إضراب طويلة الأمد، وإذا ما تم المساس بأي أسير سيكون هناك رد وسيكون هناك إجراءات على الأرض تساند الأسرى".وأضاف "الشعب الفلسطيني عودنا أن يكون موحدا خلف قضية الأسرى".وأردف: "نحن متواصلون مع قيادات حركة الجهاد في السجون وقيادات الأسرى وننسق معهم"، مشيرًا إلى أنه كان هناك خطة لإضراب شامل للأسرى الإداريين قبل عملية نفق الحرية.