شؤون فلسطينية

رغم قرار تجميد الاعتقال الإداري.. الأسير كايد الفسفوس يعلن الاستمرار بإضرابه

رغم قرار تجميد الاعتقال الإداري.. الأسير كايد الفسفوس يعلن الاستمرار بإضرابه
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال جمدت قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ ٩٢ يوماً، حيث يرقد في مستشفى برزلاي الإسرائيلي.

وأكدت العائلة أن قوات الاحتلال غادرت غرفة الأسير الفسفوس تنفيذاً لقرار تجميد اعتقاله الإداري.

وشدد الأسير الفسفوس في حديث صحفي أنه مستمر في إضرابه رغم قرار التجميد، ولن يتراجع عن هذه المعركة إلا بإنهاء اعتقاله بشكل كامل.

وأضاف الفسفوس: "لن أتجاوب مع هذا المسلسل الكاذب من قبل الشاباك وإدارة السجون".

وقالت الهيئة إن طاقم من الوحدة القانونية في الهيئة ضم المحاميين كريم عجوة وجميل سعادة، تمكنا من زيارته في غرفته والاطمئنان عليه.

وشددت الهيئة، على أن الجهود ستبقى متواصلة حتى تحقيق الهدف الأساسي للأسير الفسفوس والمتمثل بالإفراج الفوري والكامل عنه.

ويواصل سبعة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري.

والأسرى المضربون هم: كايد الفسفوس منذ (92 يوما)، ومقداد القواسمي يواصل إضرابه لليوم (85)، وعلاء الأعرج منذ (68 يوما)، وهشام أبو هواش المضرب منذ (59 يوما)، وشادي أبو عكر لليوم (51 يوما)، وعياد الهريمي منذ (22 يوما)، وخليل أبو عرام مضرب لليوم الخامس على التوالي إسنادا للأسرى المضربين ولأسرى الجهاد الإسلامي، ويقبع في زنازين سجن "عسقلان".

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