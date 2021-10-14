الهباش: الدعم العربي والإسلامي لفلسطين وقدسها وأقصاها المبارك واجب ديني وضرورة سياسية











رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية إن وقوف العرب والمسلمين مع فلسطين وشعبها وقضيتها العادلة هو واجب ديني ملزم تنص عليه تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، كما أنه ضرورة سياسية تفرضها الظروف التي تعيشها المنطقة والعالم في ظل محاولات الهيمنة الاستعمارية التي يمثل الاحتلال الإسرائيلي رأس حربتها في قلب الأمة العربية والإسلامية.جاء ذلك في سياق محاضرة ألقاها الهباش في قاعة الأمير عبد القادر بمسجد القطب عبد الحميد بن باديس أكبر مساجد ولاية وهران الجزائرية بحضور أئمة وخطباء مساجد الولاية ونخبة من الشخصيات العامة وأهل الفكر والعلماء وممثلين عن مؤسسات ولاية وهران ووزارة الشؤون الدينية الجزائرية.وأكد الهباش خلال المحاضرة أن الإسلام كمنهج قائم على القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة هو الأساس في تعزيز تماسك المجتمع المسلم ووحدته، فجميع المسلمين موحدين في قبلتهم وفي عباداتهم ومعاملاتهم ولهم قرآن واحد وتحكمهم شريعة وعقيدة واحدة وواضحة تحفظ الحقوق للجميع وتقدم الخير والصلاح للإنسانية كلها .وأضاف الهباش ان المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس استنادًا الى ذلك هي شان كل مسلم على وجه الأرض وقضيته الأولى والمركزية وهي ليست قضية الفلسطينيين وحدهم الذين شرفهم الله بانهم طليعة الحق والعدل في معركة الدفاع عن عقيدة المسلمين وكرامتهم، مضيفاً أن العلماء وأهل العلم والخطباء والأئمة يقع على عاتقهم رفع الوعي لدى جيل الشباب بأهمية مدينة القدس ومكانة الحرم القدسي الشريف في العقيدة الإسلامية واهمية المشاركة في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك كل بما يستطيع ولو بالكلمة .وأكد الهباش خلال المحاضرة أن الشعب الفلسطيني بصغاره وكباره ورجاله ونسائه يقاوم الاحتلال بكل ما أوتي من قوة ولا يطلب منة من أحد، ولكنه يطالب الأمة بأن تؤدي واجبها تجاه أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم.ونوه الهباش بالمواقف الداعمة لفلسطين، ومنها موقف الجزائر التي لم تتخل عن واجبها تجاه القضية الفلسطينية، مطالباُ العرب والمسلمين بمواقف داعمة ومساندة للفلسطينيين.يذكر أن الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية يقوم بزيارة رسمية الى جمهورية الجزائر الشقيقة تستمر لعدة أيام، على رأس وفد رسمي فلسطيني يضم وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب والقاضي الشيخ عبد الله حرب رئيس دائرة التفتيش القضائي والأستاذ حمزة دعنا مدير مكتب قاضي القضاة، وبمشاركة الأستاذ بشير أبو حطب نائب سفير فلسطين لدى الجزائر.