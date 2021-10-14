شؤون فلسطينية

الطيراوي: الاعتداء على سوريا اعتداء على فلسطين

الطيراوي: الاعتداء على سوريا اعتداء على فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
دان اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم الخميس، العدوان الإسرائيلي الغاشم بالطائرات الحربية المقاتلة ليلة أمس على منطقة تدمر بمحافظة حمص في الجمهورية العربية السورية، والذي أدى إلى استشهاد جندي عربي سوري وجرح ثلاثة آخرين.

وأكد الطيراوي في تصريح له تعقيباً على الحادث العدواني بأن الاعتداء على سوريا يعتبر اعتداءً على فلسطين وأن استهداف تدمر هو استهداف للقدس التي يواصل الاحتلال عدوانه عليها وعلى أهلها الصامدين.

وأوضح الطيراوي بأن مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصل على القدس وفلسطين كلها وعلى سوريا مدنها ومحافظاتها يأتي في سياق نفس المخطط الاحتلالي الهادف إلى فرض سياسة الاستعلاء على المنطقة العربية، وفرض الهيمنة إما بالقوة الغاشمة كما يحصل على فلسطين وسوريا، أو بفرض التطبيع والتركيع كما يحصل مع بعض الدول العربية التي طبعت مع الكيان الغاشم، والتي لا يزال المسؤولون الإسرائيليون وعلى رأسهم رئيس حكومة الاحتلال يبشرون بمزيد منها مع دول عربية أخرى.

وطالب الطيراوي كل الدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي، بضرورة اتخاذ موقف عاجل لوقف هذه الاعتداءات ولجم الاحتلال عن ممارسة عربدته على المنطقة، وإنقاذ القدس من براثن الأسرلة والتهويد والعدوان.

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