الكاتبة الأيرلندية سالي روني ترفض ترجمة روايتها للغة العبرية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الكاتبة الأيرلندية سالي روني أنها لن تسمح بترجمة روايتها الجديدة Beautiful World, Where Are You? (عالم جميل، أين أنت؟)، من قبل دار نشر إسرائيلية، تعبيرا عن دعمها لحركة المقاطعة الثقافية لإسرائيل.وأوضحت روني أنها وفي ظل الأوضاع الحالية "لا تشعر أنه سيكون من الصواب قبول عقد جديد مع شركة إسرائيلية لا تدين نظام الفصل العنصري ولا تدعم حقوق الشعب الفلسطيني التي نصت عليها الأمم المتحدة"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وحققت الروائية والأديبة الأيرلندية، نجاحًا عالميًا منذ أن نشرت عملها الأول "محادثات مع الأصدقاء" في عام 2017. كما أدرج عملها الثاني "أناس عاديون" في قائمة الكتب المرشحة لجائزة بوكر الأدبية في عام 2018 وباعت منه أكثر من مليون نسخة، وتم تحويله إلى دراما تلفزيونية حازت على عدة جوائز.وعلى غرار أول كتابين للمؤلفة الأيرلندية، تستكشف رواية "عالم جميل، أين أنت؟" حياة ورومانسية المثقفين من جيل الألفية الحضري. وتصدرت الرواية أعلى المبيعات حسب "نيويورك تايمز" عندما تم نشرها في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.ووقّعت روني (30 عامًا)، مع آلاف الفنانين، رسالة تتهم إسرائيل بالفصل العنصري، وتدعو إلى عزلها دوليًا، وذلك بعد فترة وجيزة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.ووجهت سفيرة دولة فلسطين لدى جمهورية أيرلندا جيلان وهبة، كتاب شكر للأديبة والروائية روني على موقفها الداعم للحق الفلسطيني، مؤكدةً أنها ستبقى على تواصل معها باستمرار لدعمها.من جانبها، أكدت عضو مجلس الشيوخ الأيرلندي المستقلة فرانسيس بلاك، التي تتصدر قانون حظر التعامل مع المستوطنات في البرلمان، أهمية قرار سالي روني بعدم ترجمة ونشر روايتها في إسرائيل، معبرةً عن دعمها لموقف روني، أثناء استضافتها في البرنامج الإذاعي الشهير Claire Byrne Live ، والذي تحدثت فيه عن واقع حياة الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل نظام الفصل العنصري.