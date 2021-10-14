شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يصدر عدة قرارات بقانون حول اختصاصات المحافظين والبيئة والسلطة القضائية

الرئيس عباس يصدر عدة قرارات بقانون حول اختصاصات المحافظين والبيئة والسلطة القضائية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عددا من القرارات بقانون والتي شملت تعديل مرسوم بشأن اختصاصات المحافظين، وقرار بقانون بشأن البيئة.

كما أصدر الرئيس عباس، قرارات بقوانين تتعلق بالسلطة القضائية، وهي قرار بقانون بشأن تعديل قرار بقانون بشأن تشكيل المحاكم النظامية، وتعديل قرار بقانون بشأن حماية الاحداث، وقرار بقانون بشأن الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

يشار إلى أن تعديل القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية جاء بناء على طلب مجلس القضاء الأعلى، لتقصير أمد التقاضي وتيسير الوصول للعدالة.

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