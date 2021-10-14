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أول تعليق من الرئيس اللبناني على أحداث بيروت.. ماذا قال؟

أول تعليق من الرئيس اللبناني على أحداث بيروت.. ماذا قال؟
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس اللبناني ميشال عون: "إن الأحداث التي شهدتها العاصمة بيروت اليوم الخميس أمر غير مقبول".

وأوضح عون في كلمة متلفزة أنه لن يسمح لأحد أن يأخذ البلد رهينة لمصالحه وحساباته، مؤكداً أنه سيتم التحقيق في ما حدث لمحاسبة المسؤولين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

كما شدد الرئيس اللبناني على أن ما حدث اليوم لن يتكرر تحت أي ظرف.

وقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص اليوم الخميس فيما وصفته السلطات بأنه هجوم على محتجين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له "حزب الله" للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

واتهم "حزب الله" وحليفته "حركة أمل" حزب، "القوات اللبنانية" بشن الهجوم الذي وقع عند أحد خطوط التماس في الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت في 1975 واستمرت حتى 1990.

ويمثل إطلاق النار أسوأ عنف مدني تشهده بيروت منذ 2008، ويلقي الضوء على عمق الأزمة السياسية المتعلقة بالتحقيق في الانفجار الكارثي الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020 ويقوض جهود الحكومة لمواجهة أحد أبرز حالات الانهيار الاقتصادي في التاريخ.

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