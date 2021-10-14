قطر والسعودية تتباحثان العلاقات النائية بينهما



واستقبل أمير قطر، في مكتبه بالديوان الأميري، اليوم الخميس، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، الذي نقل للشيخ تميم بن حمد "تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وحمل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، وزير الدولة السعودي تركي بن محمد بن فهد، "تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية".



وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.



رام الله - دنيا الوطنبحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء السعودي، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.