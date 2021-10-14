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التحالف العربي يعلن قتله نحو 150 مسلحا حوثيا بمأرب خلال 24 ساعة

التحالف العربي يعلن قتله نحو 150 مسلحا حوثيا بمأرب خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن أنه قتل خلال 24 ساعة أكثر من 150 عنصراً من الحوثيين في مديرية العبدية بمحافظة مأرب وسط اليمن.

وأكد التحالف اليوم الخميس، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أنه نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية 36 عملية استهداف ضد عتاد وعناصر للحوثيين في العبدية، مشيرا إلى أن هذه العمليات أسفرت عن تدمير 11 آلية عسكرية، فيما تجاوزت خسائر الحوثيين البشرية 150 شخصا.

وذكر التحالف أنه يعمل مع الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية لإنقاذ المدنيين في العبدية.

ويعلن التحالف لليوم الرابع على التوالي عن شنه هجمات مكثفة على مواقع وقوات الحوثيين الذين يحاصرون العبدية.

وكثف الحوثيون في فبراير الماضي عملياتهم العسكرية الرامية للسيطرة على مأرب التي لا تزال آخر معقل لقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف، وسط البلاد.

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