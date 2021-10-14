شاهد: لحظة استهداف مسلح في بيروت كان يستعد لإطلاق قذيفة

رام الله - دنيا الوطنرصد مقطع فيديو، انتشر على موقع (تويتر)، لحظة استهداف أحد مسلح كان يستعد لإطلاق قذيفة، بالتزامن مع الاشتباكات الحاصلة في العاصمة اللبنانية بيروت.ويظهر الفيديو المسلح حاملا قذيفة (آر بي جي) على كتفه ويستعد لإطلاقها، قبل أن يصيبه رصاص الجيش اللبناني ويسقطه أرضا.وكانت القوات اللبنانية طالبت المدنيين بإخلاء الشوارع، وهددت باستهداف أي شخص يقدم على إطلاق النار.يأتي هذا فيما يشهد محيط قصر العدل في بيروت توترا كبيرا، حيث يتجمع أنصار جماعة حزب الله وحركة أمل للاعتصام ضد قاضي تحقيق انفجار المرفأ طارق البيطار، وسط إطلاق كثيف للنار.وقتل 6 أشخاص وأصيب 16 آخرين في إطلاق نار وتفجيرات بمنطقة الطيونة قرب قصر العدل، على خلفية أزمة قاضي تحقيقات انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس 2020.