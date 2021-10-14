الرئيس التونسي: سأسحب جواز السفر الدبلوماسي من منصف المرزوقي

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء، أنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.



وذكر الرئيس التونسي، خلال اجتماع مجلس الوزراء: "سأسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق المنصف المرزوقي بعد مطالبته فرنسا بوقف مساعدتها لتونس"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وأضاف: "لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي التونسي"، مبرزا أنه سيطلب "من وزيرة العدل أن تفتح تحقيقا قضائيا بشأن ذهاب البعض إلى الخارج لضرب المصالح التونسية".



وتابع سعيد: "لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي التونسي"، مبرزا أنه سيطلب "من وزيرة العدل أن تفتح تحقيقا قضائيا بشأن ذهاب البعض إلى الخارج لضرب المصالح التونسية".



واستطرد بقوله: "لا نقبل ولن نقبل أبدا بأن توضع سيادتنا على طاولة أي مفاوضات أجنبية"، مشيرا إلى أن "الكلمة للشعب التونسي وليس لعواصم في الخارج".



وكشف قيس سعيد أنه سيعقد حوارا مع الشعب والشباب التونسي، موضحا أنه "سيصدر الأمر في القريب العاجل لتنظيم هذا الحوار".



رام الله - دنيا الوطن