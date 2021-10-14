سلطة النقد تطلق المنصة الالكترونية الأولى بفلسطين "منشأتي " لدعم وتنمية المشاريع

رام الله - دنيا الوطنأطلقت سلطة النقد، اليوم الخميس، منصة "منشأتي" (www.monshati.ps)، الأولى في فلسطين التي تقدم خدمات لدعم القدرات المالية والإدارية لأصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، وتمكنهم من الوصول لمصادر التمويل، من خلال بث فعالية الإطلاق مباشرة عبر قنوات التواصل الاجتماعي، بمشاركة محافظ سلطة النقد فراس ملحم ونائبه محمد مناصرة، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عمر هاشم، وأمين عام الاتحاد جمال جوابرة.وأوضح محافظ سلطة النقد أن إطلاق هذه المنصة يـأتي لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة بالشراكة مع الحكومة، وذلك بتوفير التمويل من خلال إطلاق صندوق استدامة، وستساعد هذه المنصة أصحاب المشاريع والأعمال في تنمية قدراتهم في إدارة مشاريعهم وإيجاد فرص تمويلية واستثمارية لها، بحسب الوكالة الفلسطينية.وأكد أهمية تضافر جهود المؤسسات العامة والخاصة في تنمية واستدامة المشاريع وتطوير الاقتصاد الوطني.من جهته، أكد هاشم أن حزمة الخدمات الإدارية والفنية والمالية التي تقدمها المنصة مبنية على احتياجات المشاريع وتتوافق مع متطلباتها، وتتيح لمجتمع الأعمال في فلسطين فرصة للتسجيل وتعبئة الطلب المخصص للخدمات التي تتواءم مع احتياجاتهم ومتابعة تلك الطلبات من خلال مكاتب المساعدة في الغرف التجارية.وتتضمن منصة "منشأتي"، التي تديرها سلطة النقد، خدمات إرشادية حول كيفية تأسيس مشروع جديد أو تطوير المشاريع القائمة، من خلال أدلة إرشادية مكتوبة وفيديوهات تدريبية مسجلة في مجال تطوير الخبرات والتدريب المهني المتخصص، يقدمها مجموعة من المتخصصين والمدربين وبأعلى المستويات من الجودة وينفذها المعهد المصرفي الفلسطيني.وتوفر المنصة ركن المساعدة الذي يتيح لأصحاب المشاريع طلب المساعدة، الكترونياً، من خلال تقديم طلب وتحديد المشكلة التي تواجههم في مشروعهم، والتي يتم تحويلها إلى مكاتب منشأتي في الغرف التجارية في كل من (الخليل، وبيت لحم، ونابلس، وأريحا، وغزة-الوسطى) ومتابعتها من قبل الخبراء والمختصين، كما تتيح المنصة إمكانية حجز المواعيد، الكترونياً، مع ممثلي مكاتب منشأتي في الغرف التجارية، للحصول على الإرشاد والمساعدة.وتمكن منصة منشأتي مستخدميها من تقديم طلب تمويل لمشاريعهم الكترونياً، باختيار أحد المصارف أو مؤسسات الإقراض، ويتم متابعة الطلب من قبل إدارة المنصة للتأكد من الرد عليه، بالإضافة للخدمات التي تقدمها المنصة للمساعدة في تسويق منتجات المشاريع والاستفادة من الخدمات المالية الالكترونية، كما أن المنصة متاحة كتطبيق عبر الموبايل باسم "منشأتي" عبر نظاميAndroid وIOS.