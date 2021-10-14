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ملحم: الأخبار المتداولة حول أسرى نفق الحرية فبركات لإضعاف المناعة الوطنية

ملحم: الأخبار المتداولة حول أسرى نفق الحرية فبركات لإضعاف المناعة الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية، وادعت فيه بأن رئيس الوزراء محمد اشتية رفض توفير الحماية للأسرى الأبطال الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع، مجرد فبركات وأضاليل إعلامية ترمي إلى إضعاف المناعة الوطنية، وإحداث شرخ في الإجماع الوطني الذي شكل حالة التفاف حول الأسرى الستة.

وأكد ملحم في تصريحات له، مساء اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء أشاد ببطولتهم وقدرتهم على اختراق منظومة الأمن الإسرائيلية المحصنة، وفتحت ملف جميع الأسرى والأسيرات وضرورة العمل للإفراج عنهم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأكد المتحدث في بيان، اليوم الخميس، أن "الحرية تُنتزع ولا تُعطى، وأن الشعب الفلسطيني يشكل سياجاً حامياً لأبنائه الأسرى، وحاضنة آمنة لهم، وأن توقهم للحرية لن يتوقف عند حفر النفق لنيل حقهم بالحرية، مثلما لن تتوقف دعواتنا للإفراج عن جميع أبنائنا الأسرى وبناتنا الأسيرات في سجون الاحتلال".

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