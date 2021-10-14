لجنة القدس بالمجلس الوطني تناقش آليات مواجهة الإجراءات التهويدية في القدس

رام الله - دنيا الوطنناقشت لجنة القدس في المجلس الوطني الفلسطيني، آخر المستجدات على صعيد القدس والقرارات الأخيرة التي أصدرتها محاكم الاحتلال الإسرائيلي.وطرح أعضاء اللجنة خلال اجتماع عقد في مقر المجلس، بمدينة رام الله، اليوم الخميس، برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، عددا من الآليات القانونية والسياسية والشعبية على المستوى الوطني والعربي والإسلامي، لمواجهة الإجراءات التهويدية في المسجد الأقصى المبارك والمقابر المقدسية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وهنأ زكي خلال جلسة الاجتماع، الجبهة العربية الفلسطينية لمناسبة الذكرى الـ 53 لانطلاقتها، مؤكدا أنها رافد حيوي من روافد العمل الوطني الفلسطيني، داعيا إلى استمرار الحالة النضالية لرد العدوان الذي لا يعترف بقوانين وأعراف دولية.وتطرق إلى تغول الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس المحتلة، واستمرار اقتحامات المستوطنين للأقصى، وقرار الاحتلال السماح لهم بالصلاة فيه، واستهداف مقبرة "مأمن الله" وتحويلها إلى متحف على حساب الهامات والقامات من الشهداء، وأعمال التجريف في المقبرة "اليوسفية".ودعا زكي إلى تشكيل وفود فلسطينية والذهاب إلى مجموعة من الدول ذات الثقل السياسي في القرارين الإسلامي والعربي، وإيصال رسائل إلى البرلمانين العراقي والكويتي، لحماية القدس وعدم إعطاء الاحتلال الشرعية لممارسة جرائمه.وقال إن من يستطيع بمهارة قيادة معركة القدس بالعمل الوطني سينتصر على كل العالم، مشيرا إلى أن كم الجريمة التي يمارسها الاحتلال في المدينة المقدسة لا يقبلها اليهود العاديون.وأكد زكي أن بعض الدول العربية تستطيع تجاوز مرحلة التطبيع مع حكومة إسرائيلية تستبيح الدم الفلسطيني.