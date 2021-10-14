بعضلة قلب تنبض 3%.. الطفل حجيلة يناشد الرئيس









وناشدت عائلة حجيلة، الرئيس محمود عباس والعالم أجمع بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة طفلهم.



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وأكد الأطباء بالخارج من الضفة وإسرائيل للعائلة على ضرورة إجراء عملية زراعة قلب عاجلة؛ لأن حالة الطفل تزداد سوءاً كل يوم.وناشدت عائلة حجيلة، الرئيس محمود عباس والعالم أجمع بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة طفلهم.للتواصل/ 0595117156

رام الله - دنيا الوطنوجهت عائلة حجيلة من غزة منطقة الشجاعية، مناشدة إلى الرئيس محمود عباس، بتسهيل عملية خروج ابنهم إلى الخارج، لإجراء عملية جراحية زراعة قلب.وقالت العائلة: "إن الطفل تامر حجيلة بعد التصعيد الأخير على قطاع غزة، ظهرت عليه أعراض إصفرار في العينين وصفار بالوجه، وتم عرض الطفل على عدة دكاترة ومختصين وتم تحويله على مستشفى الرنتيسي".وأضافت حجيلة: "الطفل يعاني من تضخم في عضلة القلب وضعف في العضلة، ويحتاج إلى زراعة قلب، وقد تم التنسيق له بالسفر للخروج إلى الهند ولكن لم يتمكنوا السفر".