شؤون فلسطينية

رفضًا للاعتقال الإداريّ.. سبعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

رفضًا للاعتقال الإداريّ.. سبعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام
رام الله - دنيا الوطن
يواصل سبعة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداريّ إضافة إلى الأسير خليل أبو عرام الذي يواصل إضرابه إسنادًا لهم.

·        أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ (92) يومًا، حيث أصدرت محكمة الاحتلال قرارًا بتجميد اعتقاله الإداريّ قبل قليل، والذي لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري بحقّه، الأسير الفسفوس يقبع في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، حيث يواجه ظروفًا صحية خطيرة.

·        الأسير مقداد القواسمة مضرب عن الطعام منذ (85) يومًا، يقبع في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، ويواجه وضعًا صحيًا غاية الخطورة، حيث جمّدت المحكمة العليا للاحتلال اعتقاله الإداريّ مؤخرًا.

·        الأسير علاء الأعرج مضرب عن الطعام منذ (68) يومًا، كذلك يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا، حتى اليوم لم تعط المحكمة العليا قرارًا حول تجميد اعتقاله الإداريّ.

·        الأسير هشام أبو هواش مضرب عن الطعام منذ (59) يومًا، يقبع في سجن "عيادة الرملة" ومن المفترض أن ينتهي الأمر الإداري الحالي في شهر أكتوبر الجاريّ، حيث يواجه كذلك وضعًا صحيًا صعبًا.

·        الأسير شادي أبو عكر مضرب منذ (51) يومًا، يقبع في سجن "عيادة الرملة"، مؤخرًا أصدرت سلطات الاحتلال مؤخرًا بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد لمدة 6 شهور، وأرجأت المحكمة قرار التثبيت حتى 19 أكتوبر الجاري.

·        الأسير عياد الهريمي مضرب عن الطعام منذ (22) يومًا، يقبع في زنازين سجن "عوفر" ويواجه إجراءات تنكيلية يومية بحقّه، في محاولة لثنيه عن الاستمرار في معركته.

·        الأسير خليل أبو عرام مضرب لليوم الخامس على التوالي إسنادًا للأسرى المضربين ولأسرى الجهاد الإسلامي، وهو معتقل منذ العام 2002، ومحكوم بالسجن سبع مؤبدات، ومن قيادات الحركة الأسيرة، ويقبع في زنازين سجن "عسقلان".

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