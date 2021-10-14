"الاقتصاد" تفتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع ضمن القوائم السلعية A1 &A2

رام الله - دنيا الوطناعلنت في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الخميس، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع ضمن القوائم السلعية A1 &A2 والسلع ضمن الكوتا لعام 2021 .ودعت الوزارة الراغبين في الاستيراد مراجعة الإدارة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني المركز الرئيسي مبنى المجمع الحكومي برام الله ، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات.وذكرت الوزارة في بيانها ان آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الخميس الموافق 25/10/2021 وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذه التاريخ .