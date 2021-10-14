سلطة المياه تؤكد متابعتها لمشكلة تلوث المياه في جامعة بيرزيت

رام الله - دنيا الوطنأكدت سلطة المياه، أن طواقمها تتابع مشكلة التلوث التي برزت في جامعة بيرزيت أمس، والناتجة عن نقل المياه من نبعة عجول.وقالت سلطة المياه في بيان لها، اليوم الخميس، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه بالتعاون مع وزارة الصحة، جرى أخذ عينات للفحص من نبعة عجول التي تم تزويد الجامعة من خلالها بالمياه، وعينات أخرى من داخل الجامعة للوقوف على سبب حدوث التلوث ومعالجته.وأضافت أنه تم بالتعاون مع الجامعة ومصلحة المياه إعادة كلورة خزانات المياه في الجامعة، وسيتم غسل الخطوط الداخلية بالجامعة تفريغها من المياه، للتأكد من عدم وجود أي ملوثات أو رواسب تؤثر على المياه التي سيتم ضخها إليها، من خلال مصلحة المياه بعد عملية التعقيم.وأكدت ضرورة اتخاذ جميع إجراءات الوقاية وتعقيم الخزانات والآبار بشكل دوري، لضمان مأمونية المياه وعدم حدوث أي مشكلة فيها، إلى جانب التأكد من المصدر الذي يتم التزود منه، لا سيما في الأيام التي يتم فيها تقليل الضخ أو انقطاعه، وعدم استخدام أي مصدر غير مصرح به، لاستخدام مياه الشرب.ونوهت سلطة المياه الى ضرورة تعاون المجالس والهيئات المحلية في مراقبة ومتابعة صهاريج نقل المياه، وأن يتم التأكد من مطابقتها لمواصفات ومعايير الجودة التي أقرتها، لضمان المحافظة على المياه نظيفة وخالية من أية شوائب أثناء عملية النقل، وإبلاغها في حال وجود أية مخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مخالفيها.وكانت بيرزيت قد قررت تعطيل الدوام في الجامعة اليوم، حرصا على سلامة العاملين والطلبة، لغرض التأكد من الجودة الصحية للمياه فيها.