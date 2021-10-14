روسيا تسجل ارتفاع قياسياً بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)

وفي نفس السياق، دعا ميخائيل موراشكو، وزير الصحة الروسي، خلال اجتماع لمجلس الدوما (مجلس النواب)، العاملين في القطاع الصحي من فئة كبار السن الذي انقطعوا عن العمل منذ بداية تفشي الوباء، نظرا لأنهم يعتبرون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، دعاهم للعودة إلى العمل، بسبب الاكتظاظ الذي بات يشهده النظام الصحي.







رام الله - دنيا الوطنشهدت روسيا ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات الجديدة بوباء(كورونا) بلغ (31299) حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات منذ بداية انتشار فيروس إلى 7 ملايين و892980 إصابة.بدوره، أعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء عن تسجيل (986) حالة وفاة اليوم الماضي، ما يرفع إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى (229315) حالة وفاة، وفق (روسيا اليوم).وبحسب الإحصاءات والبيانات الرسمية، تعافى من فيروس (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية (21670) شخصا، ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس (كورونا) إلى 6 ملايين و(937756) شخصا حتى الآن.في حين تم تسجيل أكبر عدد من الإصابات في العاصمة موسكو التي تشهد مؤخرا ارتفاعا حادا، حيث بلغ خلال اليوم الماضي (6712) إصابة، تليها مدينة بطرسبورغ حيث تم تسجيل (2345) إصابة.