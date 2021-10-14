"التنمية" بغزة تصدر إعلاناً بشأن صرف الدفعة 29 من المنحة القطرية

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، اليوم الخميس، إعلاناً بشأن صرف الدفعة 29 من المنحة القطرية.

وقالت الوزارة في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): "تدعو وزارة التنمية الاجتماعية كافة المستفيدين من الدفعة الحالية الـ 29 من المنحة القطرية من يصله الكود الخاص بصرف الدفعة التوجه للسوبر ماركت فقد وعدم التوجه للصرف بالكود السابق الخاص بالدفعة 28".

وأكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من اليوم الخميس.





وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 95 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة، بحسب ما جاء على موقع اللجنة القطرية الالكتروني.



