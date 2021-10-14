الإمارات: نعمل على أن يصبح الدرهم الإماراتي عملة دولية

خالد محمد بالعمى،

رام الله - دنيا الوطنأفادمحافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، بأنه يتم العمل حاليا ليصبح الدرهم الإماراتي عملة دولية.وقال بالعمى خلال فعاليات مؤتمر "مستقبل النظام المالي" أمس: "إن المصرف المركزي الإماراتي سيعمل على أن يصبح الدرهم الإماراتي عملة دولية تستخدم على نطاق دولي واسع لإنجاز المدفوعات العالمية والمعاملات التجارية عبر الحدود".وأشارمحافظ المصرف المركزي الإماراتي، إلى أنه تم تطوير خريطة طريق للعقود الخمس المقبلة تماشيا مع المبادئ العشرة لدولة الامارات.ولفت إلى أن هذه الخريطة تقوم على ثلاث ركائز أساسية الأولى "تبني استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في قطاعي البنوك والتأمين"، والركيزة الثانية "اعتماد الهوية الرقمية لتعزيز الشمول المالي وفسح المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أهدافها".والركيزة الثالثة تقوم على "تطوير استراتيجية ونظام عمل النظام المالي المفتوح وتسهيل مشاركة البيانات بين الهيئات المالية وموزعي الخدمات".