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مركز حقوقي يكشف تفاصيل بشأن حادث سقوط مواطن من شقته بغزة أثناء محاولة اعتقاله

مركز حقوقي يكشف تفاصيل بشأن حادث سقوط مواطن من شقته بغزة أثناء محاولة اعتقاله
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الخميس، بياناً، طالب من خلاله، بالتحقيق بحادث سقوط مواطن من شقته بغزة، أثناء محاولة الشرطة القبض عليه.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

أعلنت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء الطبي غرب مدينة غزة عند حوالي الساعة 8:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 12/10/2021، عن وصول المواطن (م.م) (39عاماً)، مصاباً بكسور في مناطق مختلفة من الجسم جراء سقوطه من علو، ووصفت المصادر الطبية في المستشفى حالته بالمتوسطة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد وصلت قوة من الشرطة عند حوالي الساعة 7:30 من صباح اليوم نفسه إلى شقته الكائنة في الطابق الثالث من برج الملش "22" الواقع بحي النصر غرب مدينة غزة، وذلك لاعتقاله بناءً على مذكرة اعتقال كانت قد صدرت بحقه على خلفية قضية مالية، حيث دخل عدد من أفراد الشرطة إلى الشقة وشرعوا في البحث عنه، وخلال ذلك سقط المطلوب من إحدى نوافذ الشقة على الأرض أسفل البناية، ما أسفر عن إصابته بكسر في ثلاث فقرات من العمود الفقري، وكسر في الحوض، وكسر في مفصل الفخذ الأيسر.

تجدر الإشارة إلى أن المركز حاول التواصل مع الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة للحصول على رواية الجهات الرسمية حول الحادث، ولكن المركز وحتى وقت صدور البيان لم يتلقى توضيحاً.

 مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب النيابة العامة بفتح تحقيق جاد وعاجل للوقوف على ملابسات الحادثة وأسباب السقوط، وفحص سلامة الإجراءات التي اتبعت أثناء عملية القبض من قبل المكلفين بإنفاذ القانون.

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