غزة: وكيل وزارة الداخلية يوجّه بتشديد إجراءات السلامة المرورية

رام الله - دنيا الوطنوجّه وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اللواء ناصر مصلح، تعليماتٍ بتشديد إجراءات السلامة المرورية، وضبط حالة على الطريق في قطاع غزة.جاء ذلك، خلال اجتماع لوكيل الوزارة بمكتبه، صباح الخميس، مع قيادة الشرطة وشرطة المرور والنجدة، في إطار متابعة إجراءات ضبط الحالة المرورية.وحضر الاجتماع كلّ من مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة، ومدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، ومساعده لشؤون الإدارات العميد إيهاب مهنا، ومدير شرطة المرور والنجدة العميد تامر شحادة، والعميد عطية منصور المستشار القانوني لوكيل الوزارة، والمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أ. إياد البزم.واستمع مصلح، من مدير عام الشرطة ومدير إدارة شرطة المرور، لشرح مفصل حول طبيعة عمل شرطة المرور والخطة المرورية في غزة بوجه عام، والإجراءات والجهود التي تقوم بها الشرطة من أجل ضبط الحالة المرورية.وأكد مصلح أن عمل شرطة المرور يهدف بالأساس لتنظيم الحركة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.وتطرق إلى وفاة طفلين بفعل الحوادث المرورية خلال اليومين الماضيين، مؤكداً أن ذلك يستدعي وقوف جميع الجهات ذات العلاقة عند مسؤولياتها في حماية أرواح أبناء شعبنا، وبالأخص شرطة المرور لضبط الحالة المرورية وفق الإجراءات القانونية.ووجّه وكيل وزارة الداخلية، بغزة، شرطة المرور لتشديد إجراءات تطبيق القانون وضبط الحالة المرورية؛ للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.وأكد على دعم إجراءات الشرطة وخاصة شرطة إدارة المرور في تنفيذ تلك الإجراءات، مؤكداً أن هذا الأمر مسؤولية مجتمعية تشترك فيها الجهات الحكومية مع المؤسسات المجتمعية والمواطنين بجميع شرائحهم.بدوره، أوضح العميد تامر شحادة أن 74% من مجمل الحوادث التي وقعت خلال العام الماضي 2020، كانت بسبب عدم حيازة السائق رخصة قيادة.وعرّج على المخالفات الخطيرة التي تتسب في غالبية الحوادث في غزة، والتي تتمثل في عدم حيازة رخصة قيادة، وقطع الإشارة الضوئية، والدخول في الاتجاه المعاكس، والسرعة الزائدة، والحركات البهلوانية.وشدّد شحادة على أن شرطة المرور ستواصل جهودها المكثفة لضبط الحالة المرورية، وتحقيق السلامة على الطرق، وذلك من خلال التعاون الوثيق جميع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة.وأوضح أنه تم خلال الفترات الماضية عقد عدة لقاءات مع فئات عديدة من السائقين، في إطار الجهود العامة لمتابعة الحالة المرورية.