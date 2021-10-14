عاجل

  • الجزيرة: انتشار مدرعات الجيش اللبناني في الأحياء الداخلية في منطقتي الشياح وعين الرمانة ببيروت

شؤون فلسطينية

غزة: وكيل وزارة الداخلية يوجّه بتشديد إجراءات السلامة المرورية

غزة: وكيل وزارة الداخلية يوجّه بتشديد إجراءات السلامة المرورية
رام الله - دنيا الوطن
وجّه وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اللواء ناصر مصلح، تعليماتٍ بتشديد إجراءات السلامة المرورية، وضبط حالة على الطريق في قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال اجتماع لوكيل الوزارة بمكتبه، صباح الخميس، مع قيادة الشرطة وشرطة المرور والنجدة، في إطار متابعة إجراءات ضبط الحالة المرورية.

وحضر الاجتماع كلّ من مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة، ومدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، ومساعده لشؤون الإدارات العميد إيهاب مهنا، ومدير شرطة المرور والنجدة العميد تامر شحادة، والعميد عطية منصور المستشار القانوني لوكيل الوزارة، والمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أ. إياد البزم.

واستمع مصلح، من مدير عام الشرطة ومدير إدارة شرطة المرور، لشرح مفصل حول طبيعة عمل شرطة المرور والخطة المرورية في غزة بوجه عام، والإجراءات والجهود التي تقوم بها الشرطة من أجل ضبط الحالة المرورية.

وأكد مصلح أن عمل شرطة المرور يهدف بالأساس لتنظيم الحركة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.

وتطرق إلى وفاة طفلين بفعل الحوادث المرورية خلال اليومين الماضيين، مؤكداً أن ذلك يستدعي وقوف جميع الجهات ذات العلاقة عند مسؤولياتها في حماية أرواح أبناء شعبنا، وبالأخص شرطة المرور لضبط الحالة المرورية وفق الإجراءات القانونية.

ووجّه وكيل وزارة الداخلية، بغزة، شرطة المرور لتشديد إجراءات تطبيق القانون وضبط الحالة المرورية؛ للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وأكد على دعم إجراءات الشرطة وخاصة شرطة إدارة المرور في تنفيذ تلك الإجراءات، مؤكداً أن هذا الأمر مسؤولية مجتمعية تشترك فيها الجهات الحكومية مع المؤسسات المجتمعية والمواطنين بجميع شرائحهم.

بدوره، أوضح العميد تامر شحادة أن 74% من مجمل الحوادث التي وقعت خلال العام الماضي 2020، كانت بسبب عدم حيازة السائق رخصة قيادة.

وعرّج على المخالفات الخطيرة التي تتسب في غالبية الحوادث في غزة، والتي تتمثل في عدم حيازة رخصة قيادة، وقطع الإشارة الضوئية، والدخول في الاتجاه المعاكس، والسرعة الزائدة، والحركات البهلوانية.

وشدّد شحادة على أن شرطة المرور ستواصل جهودها المكثفة لضبط الحالة المرورية، وتحقيق السلامة على الطرق، وذلك من خلال التعاون الوثيق جميع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة.

وأوضح أنه تم خلال الفترات الماضية عقد عدة لقاءات مع فئات عديدة من السائقين، في إطار الجهود العامة لمتابعة الحالة المرورية.

أخبار ذات صلة

رفضًا للاعتقال الإداريّ.. سبعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

رفضًا للاعتقال الإداريّ.. سبعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

تجريف للاحتلال واعتداءات للمستوطنين في الأغوار

تجريف للاحتلال واعتداءات للمستوطنين في الأغوار

&#34;الاقتصاد&#34; تفتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع ضمن القوائم السلعية A1 &#38;A2

"الاقتصاد" تفتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع ضمن القوائم السلعية A1 &A2

سلطة المياه تؤكد متابعتها لمشكلة تلوث المياه في جامعة بيرزيت

سلطة المياه تؤكد متابعتها لمشكلة تلوث المياه في جامعة بيرزيت

&#34;التنمية&#34; بغزة تصدر إعلاناً بشأن صرف الدفعة 29 من المنحة القطرية

"التنمية" بغزة تصدر إعلاناً بشأن صرف الدفعة 29 من المنحة القطرية

مركز حقوقي يكشف تفاصيل بشأن حادث سقوط مواطن من شقته بغزة أثناء محاولة اعتقاله

مركز حقوقي يكشف تفاصيل بشأن حادث سقوط مواطن من شقته بغزة أثناء محاولة اعتقاله

(أونروا): توزيع دفعات مالية لنحو 109 عائلات منازلهم مدمرة بالقطاع

(أونروا): توزيع دفعات مالية لنحو 109 عائلات منازلهم مدمرة بالقطاع

قرار بتجميد الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس

قرار بتجميد الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تجريف للاحتلال واعتداءات للمستوطنين في الأغوار

تجريف للاحتلال واعتداءات للمستوطنين في الأغوار

&#34;الاقتصاد&#34; تفتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع ضمن القوائم السلعية A1 &#38;A2

"الاقتصاد" تفتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع ضمن القوائم السلعية A1 &A2

وزيرة المرأة: &#34;لو يذكر الزيتون غارسهُ لصار الزيت دمعا&#34;

وزيرة المرأة: "لو يذكر الزيتون غارسهُ لصار الزيت دمعا"

الأسير مقداد القواسمة يواصل اضرابه لليوم (85) على التوالي حتى نيل حريته الكاملة

الأسير مقداد القواسمة يواصل اضرابه لليوم (85) على التوالي حتى نيل حريته الكاملة

&#34;الديمقراطية&#34;: أسرانا فرقة الصدام المتقدمة في جيش الشعب ضد الاحتلال

"الديمقراطية": أسرانا فرقة الصدام المتقدمة في جيش الشعب ضد الاحتلال

حسن يوسف يدعو لتشكيل لجان محلية لمواجهة انتهاكات المستوطنين

حسن يوسف يدعو لتشكيل لجان محلية لمواجهة انتهاكات المستوطنين

&#34;محميات فلسطين&#34;: الطبيعة مصدر الحياة والمحميات إحدى وسائل صيانة البيئة

"محميات فلسطين": الطبيعة مصدر الحياة والمحميات إحدى وسائل صيانة البيئة

أريحا: حكم بالحبس مدة سنة وغرامة مالية ألف دينار لمدان تهمة نقل مواد مخدرة

أريحا: حكم بالحبس مدة سنة وغرامة مالية ألف دينار لمدان تهمة نقل مواد مخدرة

منوعات

رغم التحذيرات من مشاهدته.. &#34;لعبة الحبار&#34; يحطم أرقام قياسية صادمة

رغم التحذيرات من مشاهدته.. "لعبة الحبار" يحطم أرقام قياسية صادمة

شاهد: عبير صبري تصدم الوسط الفني بمسألة التبرع بأعضائها بعد وفاتها

شاهد: عبير صبري تصدم الوسط الفني بمسألة التبرع بأعضائها بعد وفاتها

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل حول علاقتها بشيرين عبد الوهاب

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل حول علاقتها بشيرين عبد الوهاب

لهذا السبب.. هند البلوشي تفاجئ جمهورها وتظهر بدون فلتر لأول مرة

لهذا السبب.. هند البلوشي تفاجئ جمهورها وتظهر بدون فلتر لأول مرة

شاهد: شذى حسون تدعم محمد رمضان بالجونة بطريقتها الخاصة

شاهد: شذى حسون تدعم محمد رمضان بالجونة بطريقتها الخاصة

لأول مرة.. حورية فرغلي تفاجئ جمهورها وتظهر بالحجاب

لأول مرة.. حورية فرغلي تفاجئ جمهورها وتظهر بالحجاب

شاهد: شمس الكويتية تحدث ضجة وتصف نفسها بـ&#34;الشبشب&#34;

شاهد: شمس الكويتية تحدث ضجة وتصف نفسها بـ"الشبشب"

شاهد: فوز الفهد تحدث ضجة بشماتتها بانفصال فاطمة الأنصاري عن زوجها

شاهد: فوز الفهد تحدث ضجة بشماتتها بانفصال فاطمة الأنصاري عن زوجها

بعد تهنئة يوم ميلادها.. رامي جمال يعتذر من زوجته أمام الجميع

بعد تهنئة يوم ميلادها.. رامي جمال يعتذر من زوجته أمام الجميع

شاهد: السيطرة على حريق ضخم بالقاعة الرئيسية لمهرجان الجونة

شاهد: السيطرة على حريق ضخم بالقاعة الرئيسية لمهرجان الجونة

عربي

الإمارات: نعمل على أن يصبح الدرهم الإماراتي عملة دولية

الإمارات: نعمل على أن يصبح الدرهم الإماراتي عملة دولية

مصر توافق على بناء العديد من السدود في إثيوبيا

مصر توافق على بناء العديد من السدود في إثيوبيا

لبنان: الجيش يصدر بياناً عقب أحداث حي الطيونة في بيروت

لبنان: الجيش يصدر بياناً عقب أحداث حي الطيونة في بيروت

السعودية تهنئ الرئيس التونسي بمناسبة ذكرى الجلاء لتونس

السعودية تهنئ الرئيس التونسي بمناسبة ذكرى الجلاء لتونس