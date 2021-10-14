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شؤون فلسطينية

(أونروا): توزيع دفعات مالية لنحو 109 عائلات منازلهم مدمرة بالقطاع

(أونروا): توزيع دفعات مالية لنحو 109 عائلات منازلهم مدمرة بالقطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن عملية إعادة بناء المنازل التي دمرها الاحتلال كلياً خلال عدوان 2021 بدأت قبل يومين وهي مستمرة.

وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى)، حول تطورات إعادة إعمار المنازل المدمرة والأضرار لعدوان 2021، أنه تم توزيع دفعات مالية لنحو 109 عائلات منازلهم مدمرة في القطاع وعملية الإعمار متدرجة ومتدحرجة والمواطنين هم من يقومون بإعمار منازلهم وليس (أونروا).

وتابع أبو حسنة أن 1358 إجمالي البيوت المدمرة كلياً في مختلف مناطق قطاع غزة، مشيراً إلى أن (أونروا) دفعت لحوالي 1200 عائلة، 2000 دولار بعد انتهاء العدوان كبدل إيجار لستة أشهر و500 دولار بدل اندماج.

وقال المتحدث باسم (أونروا): أنه تم دفع 10 ملايين شيكل لـ 10 آلاف عائلة، بمعدل 800 شيكل لكل عائلة أصيبت منازلهم بأضرار مختلفة كمساعدة لهم.

 وأردف: لدينا 8200 منزل يحتاج أصحابها لمواصلة تقديم الدعم المالي لهم سواء أكانت منازل مدمرة تدميرا شاملا أو أضرارا جسيمة غير صالحة للسكن أو أصيب بأضرار طفيفة وينقصها لإتمام هذه العملية حوالي 40 مليون دولار وهناك جهود حثيثة ومستمر تبدل في هذا الإطار.

وأكد بأن الأضرار الجزئية لعدوان 2021 وضعناها ضمن الحسابات والعملية تتقدم، ولكن الأولوية هي لإعادة المنازل المدمرة لعودة الناس المشردة لبيوتهم.

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