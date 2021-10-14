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شؤون فلسطينية

الأسير مقداد القواسمة يواصل اضرابه لليوم (85) على التوالي حتى نيل حريته الكاملة

الأسير مقداد القواسمة يواصل اضرابه لليوم (85) على التوالي حتى نيل حريته الكاملة
رام الله - دنيا الوطن
أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الخميس، بأن الأسير مقداد القواسمة (24 عاماً) من مدينة الخليل،  يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (85) على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري، وتحتجزه سلطات الاحتلال داخل مستشفى "كابلان" الإسرائيلي بوضع صحي حرج وخطير.

وتابعت الهيئة بأن الوضع الصحي للأسير القواسمة آخذ بالتدهور يوماً بعد آخر، فهو يعاني من هزال وضعف عام، ومن آلام حادة في المفاصل والكلى والرأس والبطن، كما يشتكي من صعوبة في الكلام ومن نقصان حاد بالوزن، ومن عدم وضوح في الرؤية، ورغم وضعه الصحي المتفاقم إلا أن الأسير قواسمة مصر على مواصلة إضرابه حتى نيل حريته الكاملة.

وأضافت أن الأسير قواسمة يرفض أخذ المدعمات ولا يُسمح له بإجراء الفحوصات الطبية، وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت بحقه أمر تجميد الاعتقال الإداري الصادر بحقه بتاريخ السادس من الشهر الجاري، وأمر التجميد لا يعني إلغاؤه، لكن هو بالحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير القواسمة، وتحويله إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، ويبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، علمًا بأن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، لكن لا يستطيعون نقله لأي مكان.

وحملت الهيئة المسؤولية الكاملة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية عن حياة الأسير القواسمة، وطالبت كافة المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية بالتدخل الفوري والعاجل لإطلاق سراحه ونيل حريته.

يذكر بأن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الشاب قواسمة بتاريخ 3/1/2021 وصدر بحقه أول مرة أمر اعتقال إداري لمدة 4 أشهر وتم تجديده مرة أخرى لمدة ستة أشهر مما دفعه لخوض إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بالحرية والإفراج الفوري عنه.

تجدر الإشارة أنه إلى جانب الأسير قواسمة يواصل خمسة أسرى آخرين معركتهم رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس والمضرب منذ 92 يوماً، وعلاء الأعرج والذي يخوض إضرابه لليوم (68)، وهشام أبو هواش ومضرب منذ 59 يوماً، وشادي أبو عكر ويخوض إضرابه لليوم (51)، وعياد الهريمي ومضرب منذ 22 يوماً. 

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