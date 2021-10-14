فلسطين: 9 وفيات و738 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 9 وفيات، و738 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و1455 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأكدت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 6 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في أريحا والأغوار، وحالة في جنين، وحالة في قلقيلية.وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 8، أريحا والأغوار 10، جنين 25، بيت لحم 17، ضواحي القدس 7، الخليل 32، سلفيت 4، طولكرم 8، رام الله والبيرة 31، قلقيلية 3، نابلس 15، قطاع غزة 578".وأضافت: إن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 11، أريحا والأغوار 20، جنين 28، بيت لحم 20، ضواحي القدس 9، الخليل 24، سلفيت 8، طولكرم 54، رام الله والبيرة 69، قلقيلية 5، نابلس 107، قطاع غزة 1100".ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 70 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 137 مريضا، بينهم 11 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.