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مصر توافق على بناء العديد من السدود في إثيوبيا

مصر توافق على بناء العديد من السدود في إثيوبيا
رام الله - دنيا الوطن
أكد محمد عبد العاطي، وزير الري المصري على موافقة القاهرة إنشاء العديد من السدود  في إثيوبيا، مشددًا على أن بلاده ليست لديها أزمة في إنشاء السدود بدول حوض النيل.

وقال عبد العاطي، خلال مشاركته في المؤتمر الثاني الدولي لتغير المناخ فى شرق المتوسط: "إن مصر سبق ووافقت على إقامة العديد من السدود فى إثيوبيا، مثل سدود "تانا بليس"، و"تكيزي" و"شارا شارا" ولم تعترض على إنشائهم، وكذلك سبق ووافقت على إنشاء خزان أوين في أوغندا، بل وقامت  بتمويله". 

وحول أزمة سد النهضة، قال: "إنشاء سد بهذا الحجم الضخم، وبدون وجود اتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل هذا السد، وإدارته بشكل منفرد من جانب إثيوبيا، سيؤدي إلى حدوث ارتباك كبير فى نظام النهر بأكمله".

وعن تأثير التغيرات المناخية علي الموارد المائية في منطقة شرق المتوسط، أكد عبد العاطي أن هذا التصرف الأحادي، في ملء وتشغيل سد النهضة سيكلف دول المصب مبالغ ضخمة، تقدر بمليارات الدولارات؛ لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية.

كما اتهم وزير الري المصري الجانب الإثيوبي بإصدار"العديد من البيانات والمعلومات المغلوطة، التى تزيد من حالة الارتباك فى منظومة النهر".

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