صحيفة إسرائيلية: الأمن الوقائي اعتقل شخصية بارزة في الإدارة المدنية وبحوزته معلومات سرية

رام الله - دنيا الوطنتحدثت صحيفة (يسرائيل هيوم) اليوم الخميس، عن اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمسؤول كبير في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وبحوزته معلومات سرية خطيرة وحساسة.وأكدت الصحيفة الإسرائيلية، أن جهاز الأمن الوقائي اعتقل نضال العطاري من سكان قضاء نابلس، وهو الذراع الأيمن لضابط السجل العقاري فى الإدارة المدنية تومر كارمي.وقالت الصحيفة: إن مهمة العطاري تتمثل فى التدقيق بجميع ملفات صفقات بيع الأراضي فى الضفه الغربية.وأكدت أن العطاري طلب من الضابط تومر إصطحاب بعض الملفات معه إلى البيت ليستكمل التدقيق فيها، كون وقت العمل لا يتسع لذلك فوافق الضابط، و أخذ العطارى معه 30 ملف إلى المنزل.وأضافت (يسرائيل هيوم): "في اليوم التالي لم يأتِ العطاري إلى العمل فى الإدارة المدنية، وتبين أنه يخضع للتحقيق لدى أجهزة الأمن الفلسطينية وتم مصادرة جميع الملفات التى بحوزته".وأشارت إلى أن الإدارة المدنية لا تتبع النظام المحوسب فى حفظ الملفات، وعليه لم تحتفظ بنسخه عنها ولا توجد نسخه أخرى عن هذه الملفات لديها، والأخطر فى الأمر، أن العطاري قد يكشف عن سماسرة الأراضي من الفلسطينيين.وبينت أن الأمن الوقائي سيتمكن من خلال الملفات التى بحوزته من معرفة التجار الذين تربطهم صفقات بيع لأراضي فلسطينية للمستوطنين.وعلق العضو اليميني الكنيست عميحاي شكلي في تغريدة له عبر حسابه بموقع (تويتر) قائلاً: "هذا المنشور زلزال، اختطفت السلطة الفلسطينية موظفاً كبيراً في الإدارة المدنية وبحوزته مواد حساسة.