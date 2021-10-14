"محميات فلسطين": الطبيعة مصدر الحياة والمحميات إحدى وسائل صيانة البيئة





رام الله - دنيا الوطنأحيا موقع محميات فلسطين يوم البيئة العربي للعام 2021 والذي يصادف في 14 أكتوبر من كل عام، وبالتزامن مع اجتماع الدورة 32 لمجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في القاهرة للتركيز على أهمية إعادة تأهيل البيئة وضمان تحسين حياة الأفراد والتوعية بالتحديات والمشكلات البيئية التي تواجه المنطقة العربية.وقال الموقع في بيان صحفي بهذه المناسبة العربية بان الجهود العربية التي تبذل بشأن إعادة تأهيل البيئة واستعادة النظم البيئية المدمرة أحوالها الطبيعية تتطلب تنمية التعاون العربي وتضامن عربي لمواجهة كافة التحديات البيئية المختلفة.وأشار محميات فلسطين بان شعار يوم البيئة العربي (النفايات الالكترونية والكهربائية _ واقع وحلول) وهو فرصة لغرس السلوكيات الإيجابية بالأجيال لتعزيز ونشر الوعي البيئي وإلى أهمية إعادة تدوير ما يمكن تدويره وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية والتحول إلى المواد القابلة للتدوير والاستخدام وجعلالنفايات موارد مسترجعة.وبين الموقع أن الطبيعة هي مصدر الحياة وتعكس قيم العطاء وتشكل المحميات إحدى الوسائل للحفاظ على التوازن البيئي وصيانة البيئة وتدعم السياحة البيئية والاستدامة ونسعى من خلال مشاريعنا المختلفة لترسيخ الاستدامة البيئية.وأكد محميات فلسطين على دعمه لكافة الأنشطة والفعاليات التي تسعى لتعزيز قيم الاستدامة البيئية حيث قدمت مؤخرا وبدعم من مؤسسة هانس زايدل الألمانية على دعم ثقافة إعادة تدوير المواد القابلة لإعادة التدوير لتشجيع الأفراد والمؤسسات لها لأنها مثال حي على الاقتصاد الدائري بالإضافة الى دعمها لكافة الفعاليات المتعلقة بمفاهيم السياحة البيئية والتنمية البيئية وتعزيز التعاون الألماني الفلسطيني حيث أطلع وفد فلسطيني على التجربة الألمانية بتحويل النفايات الى طاقة وربطها بأهداف التنمية المستدامة.