لبنان: الجيش يصدر بياناً عقب أحداث حي الطيونة في بيروت





وكانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت بسقوط خمسة قتلى وحوالي 15 مصاباً في إطلاق نار بالعاصمة بيروت، عقب احتجاجات تطالب بتنحية المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ.





رام الله - دنيا الوطنأفاد الجيش اللبناني، اليوم الخميس، أن عناصره ستطلق النار على أي مسلح في حي الطيونة، بالعاصمة اللبنانية بيروت، جاء ذلك على خلفية إطلاق نار كثيف ووقوع ضحايا في احتجاج على قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت.وقال الجيش اللبناني، في بيان له: "إن وحدات الجيش المنتشرة سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر وتطلب من المدنيين إخلاء الشوارع".بدوره، دعا رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، الجميع إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة لأي سبب كان، قائلاً: " تابعنا مع قائد الجيش العماد جوزيف عون الإجراءات التي يتخذها الجيش لضبط الوضع في منطقة الطيونة- العدلية وتوقيف المتسببين بالاعتداء الذي أدى إلى وقوع قتلى جرحى".وتابع "نواصل أيضاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزيري الداخلية بسام مولوي، والدفاع موريس سليم"، داعياً إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي لبحث الوضع.