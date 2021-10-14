أريحا: حكم بالحبس مدة سنة وغرامة مالية ألف دينار لمدان تهمة نقل مواد مخدرة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة صلح أريحا ممثلة بهيئة القاضي أسعد قاسم حكماً بإدانة المتهم (أ،أ) بتهمة نقل مواد مخدرة بالاشتراك دون قصد الاتجار بها او تعاطيها في غير الحالات المرخص بها سنداً لأحكام المادتين 16 و 35 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالحبس مدة سنة وغرامة مالية ألف دينار أردني .جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها معاون النيابة العامة الأستاذ أحمد سجدية وذلك بعد أن قامت نيابة أريحا بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة أريحا.