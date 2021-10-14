السعودية تهنئ الرئيس التونسي بمناسبة ذكرى الجلاء لتونس

رام الله - دنيا الوطنهنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الرئيس التونسي قيس سعيد، بمناسبة ذكرى الجلاء لتونس.وأعرب العاهل السعودي عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار"، وفق (روسيا اليوم).بدوره، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، برقية تهنئة للرئيس قيس سعيد، بمناسبة ذكرى الجلاء لتونس.كما وعبر ولي العهد، عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".