روسيا: وفد من (طالبان) يزور موسكو الأسبوع المقبل

ماريا زاخاروفا،

سيرغي لافروف،

زامير كابولوف،







رام الله - دنيا الوطنأفادتالمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن وفدا من حركة (طالبان) سيزور موسكو الأسبوع المقبل للمشاركة في اجتماعات (صيغة موسكو) بشأن الوضع في أفغانستان.وقالت زاخاروفا في تصريح صحفي "ننتظر وصول وفد عن طالبان في الأسبوع المقبل إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الثالث بصيغة موسكو".وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية عن قلق موسكو من نشاط تنظيم الدولة في أفغانستان، قائلةً: "نعول على تنفيذ تصريحات سلطات كابول الجديدة حول قدرتها على التعامل مع تنظيم الدولة بمفردها، وترجتمها على الأرض".وأعلنت وزارة الخارجية في وقت سابق أن الإعداد لاجتماعات (صيغة موسكو) حول أفغانستان جارية، وأن روسيا تنتظر ردا من حركة (طالبان) على الدعوة التي وُجهت لها للمشاركة فيها.وفي نفس السياق، قالوزير الخارجية الروسي، في تصريح صحفي، الثلاثاء الماضي: "من المقرر عقد اجتماع صيغة موسكو في 20 تشرين الأول/أكتوبر، ويتم التحضير له، الآن نتلقى رد من الذين تمت دعوتهم إلى الاجتماع، وفي انتظار رد من (طالبان)".وفي وقت سابق، صرحالمبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان: "أن روسيا دعت ممثلين عن حركة (طالبان) للمشاركة في اجتماعات (صيغة موسكو) والتي من المقرر أن يشارك فيها ممثلون عن روسيا وأفغانستان والهند وإيران والصين وباكستان".