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شؤون فلسطينية

رضوان: المقاومة هي الخيار الأمثل والأقصر لتحرير فلسطين كل فلسطين

رضوان: المقاومة هي الخيار الأمثل والأقصر لتحرير فلسطين كل فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أصدر القيادي البارز في حركة حماس، إسماعيل رضوان، اليوم الخميس، بياناً بارك من خلاله "العملية البطولية التي نفذها صالح نزال بالقرب من حاجز قلنديا والتي تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال بحق أسرانا ومسرانا".
 
وقال رضوان في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذه العملية البطولية تؤكد على أن الضفة خزان المقاومة ولن تسمح للاحتلال باستمرار جرائمه بحق مقدساتنا وأسرانا.

ودعا رضوان "شباب ضفة العياش للسير على درب البطل صالح نزال وتحويل الضفة إلى لهيب تحت أقدام الاحتلال باستمرار المواجهة والاشتباك مع الاحتلال وقطعان المستوطنين في نقاط التماس والمواجهة".

وشدد على أن المقاومة هي الخيار الأمثل والأقصر لتحرير فلسطين كل فلسطين.

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