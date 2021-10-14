باستخدام "قوس وسهم".. رجلاً يقتل عدة أشخاص في النرويج

أفادت الشرطة النرويجية، أمس الأربعاء، بمقتل عدد من الأشخاص في هجوم بالسهام في مدينة كونغسبرغ القريبة من العاصمة أوسلو.



وقالت الشرطة في بيان على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إن رجلاً شن هجومًا عشوائيًا باستخدام قوس وسهم على أشخاص بالقرب من العاصمة أوسلو".





وأضافت أن "الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص دون أن تحدد عددهم"، مشيرة إلى إلقاء القبض على منفذ الهجوم.





وذكرت الشرطة أن التحقيقات مستمرة في الحادث، وأن العديد من سيارات الإسعاف والمروحيات أرسلت إلى موقع الهجوم.







رام الله - دنيا الوطن