الداخلية: من يحصل على الهوية عبر "لم الشمل" يكون له الحق بإصدار جواز سفر

رام الله - دنيا الوطندعا وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب، كل من حصل على لم شمل في الدفعة الأولى التوجه لمكاتب الوزارة في الضفة وغزة للتقدم بطلب للحصول على بطاقة الهوية، والتي ستصدر في مدة أقصاها عشرة أيام، موضحًا أن من يحصل على الهوية يكون لهم الحق في اصدار جواز سفر وبالتالي التحرك بحرية والتمكن من السفر الى الخارج.وقال حرب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الخميس: إنه سيكون هناك دفعات أخرى لعديد العائلات الفلسطينية في الأيام والاسابيع القادمة، من أجل إنهاء معاناة ألاف العائلات.وأضاف حرب أن هناك جهودا مكثفة تبذل في قضية ملف لم شمل العائلات وصولا لإنهاء هذا الملف بالكامل.