برئاسة الرئيس عباس.. اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأسبوع المقبل

رام الله - دنيا الوطنبرئاسة الرئيس محمود عباس، تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا لها الأسبوع القادم لبحث اخر التطورات الميدانية والسياسية حسبما اعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل ابو يوسف.وقال أبو يوسف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، إن هذا الاجتماع سيليه اجتماعات اخرى للقيادة من اجل بحث سبل التصدي رسميا وشعبيا لما يقوم به الاحتلال من جرائم متصاعدة بحق ابناء شعبنا.وأضاف: أن القيادة تجري اتصالاتها مع المؤسسات الدولية من أجل توفير الحماية الدولية لشعبنا والضغط على الاحتلال لوقف سياساته العدوانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل مضي حكومة الاحتلال في تصعيد عدوانها وجرائمها ضد أبناء شعبنا بهدف فرض وقائع جديدة على الارض.وأكد ابو يوسف أن مناطق التماس مع الاحتلال في الضفة ستشهد فعاليات شعبية رفضا للاستيطان ودعما لصمود المزارعين في المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال ومستوطنيه.من جهة ثانية، شدد أبو يوسف على أهمية اعتماد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" القرارين الخاصين بفلسطين وهما فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية.وطالب أبو يوسف بضرورة الاسراع في تعيين ممثل دائم للمنظمة في مدينة القدس، من أجل الاطلاع على الانتهاكات الإسرائيلية خاصة في المسجد الاقصى المبارك ووضع حد لها من خلال فرض عقوبات على الاحتلال.