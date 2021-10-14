الصين: أعمال الولايات المتحدة في المجال النووي تقوض الأمن والاستقرار



وقال ووجيانجيان، مستشار البعثة الدبلوماسية الصينية لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة اللجنة الأولى للجعمية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إن "الصين منذ أول أيام امتلاكها السلاح النووي تعهدت بعدم استخدامها أولا مهما كانت الظروف، وبلا شك وعدت بعدم استخدام السلاح النووي ضد الدول غير النووية وفي المناطق الخالية من الأسلحة النووية، وكذلك بعدم التهديد باستخدامها".





وأكد الدبلوماسي أن الصين تدعم نظام عدم الانتشار النووي وتدعو إلى نزع السلاح النووي، و"لكن ليس جميع الدول ملتزمة بهذا المبدأ"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).





وقال ووجيانجيان: " إن أعمال الولايات المتحدة التي تعزز التحالفات وتقوي الثلاثي النووي، تؤدي لتقويض الأمن والاستقرار العالمي"، مضيفًا "على الولايات المتحدة أن تنفذ التزاماتها بشأن نزع السلاح النووي لتحث الدول الأخرى على الانضمام إلى هذه العملية".





كما أكد مستشار البعثة الدبلوماسية الصينية لدى الأمم المتحدة أن القدرات النووية الصينية لا تزال عند المستوى الضروري لضمان أمن البلاد، مشددًا على أن هذه السياسات لم ولن تتغير.







رام الله - دنيا الوطناعتبرت الصين أن أعمال الولايات المتحدة الأمريكية في المجال النووي تقوض الأمن والاستقرار، مؤكدة التزامها بالمبدأ الذي يقضي بأنها لن تكون أول من يستخدم السلاح النووي.