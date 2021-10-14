جبارين: مقاومة شعبنا جاهزة للدفاع عن جميع الخطوات الموحدة التي تقرها قيادة الأسرى

رام الله - دنيا الوطنأصدر زاهر جبارين، عضو المكتب السياسي، مسؤول ملف الأسرى في حركة حماس، اليوم الخميس، بياناً بشأن تطورات الأحداث في سجون الاحتلال.وقال في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "الحركة الأسيرة تدير معركتها مع إدارة سجون الاحتلال الصهيونى موحدة، ولن تسمح بالاستفراد بأي أسير من أي فصيل".وأكد جبارين أن الأسرى من الفصائل كافة، ومعهم مقاومة شعبنا، جاهزون للدفاع عن جميع الخطوات الموحدة التي تقرها قيادة الأسرى ردًا على إجراءات مصلحة السجون.