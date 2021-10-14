روسيا: سنرد على توسيع العقوبات الأوروبية المفروضة علينا

ماريا زاخاروفا،





رام الله - دنيا الوطنأفادتالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو سترد على خطوة الاتحاد الأوروبي الأخيرة، بتوسيع قائمة العقوبات الشخصية المفروضة عليها.وقالت زاخاروفا في إحاطة، معلقة على توسيع الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة ضد عدد من الشخصيات الروسية والأوكرانية، "هذه الخطوة غير الودية من جانب الاتحاد الأوروبي، لن تمر دون رد مناسب من جانبنا"، وفق (سبوتنيك).وتابعت "تؤدي مثل هذه الإجراءات، إلى تفاقم الانقسام الداخلي في أوكرانيا، والذي يشاهده العالم كله اليوم".حيث وسع مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين الماضي، من قائمة العقوبات الشخصية ضد الأفراد والمنظمات الروسية والأوكرانية؛ بتهمة (تقويض وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها).وأضاف المجلس ثمانية أسماء جديدة، تضم قضاة ومسؤولي النيابة العامة في شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول.