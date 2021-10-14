كحيل: يبقى تفاؤلنا بالوعودات المصرية لحين ترجمتها على أرض الواقع

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس اتحاد المقاولين سابقا والمتحدث باسم الوفد الاقتصادي للقاهرة أسامة كحيل، اليوم الخميس، إن اجتماعهم مع المصريين اتسم بالأجواء الإيجابية وبعض الأمور تم الموافقة عليها وبدأ تنفيذها كالحديد بمختلف أنواعه وأصنافه.وأضاف كحيل، خلال حديثه لإذاعة (الأقصى): "ما نخشاه أن يتم ربط التسهيلات التي طالبنا فيها المصريين خلال اجتماعاتنا معهم بمسارات سياسية".وتابع: "نحن متفائلون بالتسهيلات التي وعد بها الأشقاء المصريين ولكن تفاؤلنا يبقى حذر إلى حين ترجمة هذه الوعود على أرض الواقع".وأوضح أنه تم التأكيد مع القاهرة على تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار من خلال الشركات الفلسطينية وجاري الإنتهاء من العطاءات وطرحها لهذه الشركات الفلسطينية.وختم كحيل بالقول: "أكدنا للمصريين أن معبرنا الفلسطيني الوطني هو معبر كرم أبو سالم الذي يربطنا بجانب آخر من الوطن وتوجهنا للمعبر المصري يهدف لعاملين اثنين: الأول عدم تحكم الاحتلال بما يسمح بإدخاله لغزة والعامل الثاني خلق نوع من التنافس في الاستيراد".