قتيل وعدة جرحى بإطلاق نار قرب تجمع احتجاجي في بيروت

وكشفت مصادر أمنية لوكالة (رويترز) عن سقوط قتيل وخمسة جرحى نتيجة لتبادل إطلاق النار.





بدورها، أفادت قناة (الجديد) اللبنانية أن الجيش ألقى القبض على أحد القناصين الذي أطلقوا الرصاص على المتظاهرين والجيش، كما بثت القناة صورًا لأشخاص يركضون في الشارع ويحاولون الاختباء في منطقة الطيونة.







رام الله - دنيا الوطنذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن حالة من التوتر تسود حي الطيونة في بيروت عقب إطلاق نار ووقوع مصابين، وذلك بالقرب من وقفة احتجاجية نظمها أنصار (حزب الله) وحركة (أمل) للمطالبة بكف يد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.