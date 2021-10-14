اليابان تسجل أعلى مستوى لحالات الانتحار بين الأطفال خلال (كورونا)



وأوضحت الوزارة أنه نظرا لأن جائحة فيروس (كورونا)، أدت إلى إغلاق المدارس وتعطيل الفصول الدراسية العام الماضي، فقد تم تسجيل (415) حالة انتحار بين الأطفال المسجلين من الصفوف الابتدائية وحتى الثانوية، لافتةً إلى تغيب 196127 تلميذا عن المدرسة لمدة 30 يوما أو أكثر، وفق (روسيا اليوم).



وأفادت صحيفة (أساهي) اليابانية أن الرقم زاد بنحو (100) حالة عن العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ بدء حفظ الأرقام القياسية في عام 1974.



وذكر مسؤول في وزارة التعليم: " أن النتائج أظهرت أن التغييرات في البيئة المدرسية والمنزلية بسبب الوباء كان لها تأثير كبير على سلوك الأطفال".



الجدير ذكره، أن معدلات الانتحار في اليابان تصدرت معدلات الانتحار في بلدان مجموعة الدول السبع الكبرى (G7) منذ فترة طويلة.







رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة التعليم في اليابان، أن حالات الانتحار بين الأطفال في البلاد هي الأعلى منذ أكثر من أربعة عقود، خلال جائحة (كورونا).