"بين الأمم المتحدة واللجنة القطرية".. التنمية بغزة: لاعلاقة لنا باختيار أسماء مستفيدي الـ100 دولار
أكدت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، أنه ليس لوزارتها أي علاقة بآليات صرف المنحة القطرية.
وقالت الكحلوت، وفق ما نقلت وكالة (الرأي): إن "صرف المنحة القطرية الـ 100 دولار أصبحت بين أيدي الأمم المتحدة واللجنة القطرية، ولا علاقة للوزارة في اختيار الأسماء والمعايير والآليات التي يتم الصرف بناء عليها".
وأضافت: "ندعو الأسر التي حدثت بيناتها وكانت تستفيد من المنحة في الدفعات الماضية ولم تستفد في هذه الدفعة مراجعة مقر الوزارة لاحتمال وجود خطأ في البيانات وحل الإشكالية".
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