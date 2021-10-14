"بين الأمم المتحدة واللجنة القطرية".. التنمية بغزة: لاعلاقة لنا باختيار أسماء مستفيدي الـ100 دولار

رام الله - دنيا الوطنأكدت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، أنه ليس لوزارتها أي علاقة بآليات صرف المنحة القطرية.وقالت الكحلوت، وفق ما نقلت وكالة (الرأي): إن "صرف المنحة القطرية الـ 100 دولار أصبحت بين أيدي الأمم المتحدة واللجنة القطرية، ولا علاقة للوزارة في اختيار الأسماء والمعايير والآليات التي يتم الصرف بناء عليها".وأضافت: "ندعو الأسر التي حدثت بيناتها وكانت تستفيد من المنحة في الدفعات الماضية ولم تستفد في هذه الدفعة مراجعة مقر الوزارة لاحتمال وجود خطأ في البيانات وحل الإشكالية".