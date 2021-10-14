الأسير علي القنيري من مخيم جنين يدخل عامه الـ17 في الأسر

رام الله - دنيا الوطنقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن الأسير علي عبد اللطيف القنيري من مخيم جنين، والمحكوم مدى الحياة، دخل اليوم الخميس، عامه الـ17 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وقالت عائلة الأسير، إن نجلها الأسير متزوج وله ثلاثة أطفال ويقبع في سجن "جلبوع"، وأمضى سنوات طويلة في العزل بعد حرمان أشقائه وعائلته لسنوات من الزيارة، ويعاني من عدة أمراض وأوضاعه الصحية تزداد سوءا يوما بعد يوم.يذكر أن شقيق الأسير القنيري استشهد خلال اجتياح الاحتلال مخيم جنين عام 2002.