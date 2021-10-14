الأمم المتحدة: نحذر من خطورة الأوضاع الإنسانية في شمال إثيوبيا

ستيفان دوجاريك،

رام الله - دنيا الوطنأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الوضع في القسم الشمالي من إثيوبيا متقلب ولا يمكن التنبؤ به.وقالالمتحدث باسم الأمم المتحدة، خلال بحثه للأوضاع الإنسانية في إقليم تيغراي الإثيوبي في مؤتمر صحفي بنيويورك، يوم الأربعاء: " إن اضطرار شركاء للأمم المتحدة إلى تخفيض أو وقف نشاطهم في ذلك الإقليم بشكل كبير،وذلك بسبب النقص الحاد او نفاد الوقود والأموال.وأضاف دوجاريك إلى أن إيصال الإمدادات الإنسانية إلى إقليم تيغراي لا يزال مقيّدا بشدة عبر طريق الوصول الوحيد البري من منطقة (عفار).وفي نفس السياق، أعلنت الأمم المتحدة، أن حوالي 900 شاحنة دخلت إلى تيغراي منذ 12 تموز/يوليو، وهو ما يمثل 14 في المائة فقط من المستهدف.وتابع دوجاريك بهذا الشأن: "في حين أن الزيادة في عدد الشاحنات يشكل تطورا إيجابيا، إلا أنه لا يزال غير كافٍ، بالنظر إلى أن 100 شاحنة في اليوم تحتاج إلى الوصول إلى تيغراي لتلبية الاحتياجات الإنسانية هناك".وشدد المسؤول الأممي على أن الأمم المتحدة تدعو بشكل عاجل جميع الأطراف إلى السماح بالوصول المستمر من دون عوائق لجميع الناس في تيغراي وأمهرة وعفار.