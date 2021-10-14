غزة: 6 وفيات و578 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، عن تسجيل 6 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 2728 فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 578 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".وأضافت أنه تم تسجيل 1100 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 179030 إصابة، وإجمال الحالات النشطة 11417 حالة، وإجمالي المتعافين 166120 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1493 وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 238 حالة من بينها 158 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 768590 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 462020 شخصا.